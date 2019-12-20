İstanbul'da denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla "Kurt Kapanı 2019-20" denetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bugün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri de Fatih'te Millet Caddesi, Beyoğlu'nda Taksim ve Kadıköy'de Altıyol Meydanı idi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

136 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimlerde 61 motosiklet ile bin 884 araç sorgulanırken, 4 bin 99 kişi genel bilgi taramasından geçirildi. 165 araca ve 10 kişiye idari işlem yapıldı. 25 kişiye ise idari para cezası kesildi. Trafik polisleri tarafından 136 bin 32 lira trafik cezası kesilirken, 44 araç trafikten men edildi. Denetim sonucunda 4 aranan kişi yakalanırken 1 tabanca, 10 gram esrar maddesi, 11 yoklama kaçağı ele geçirildi.