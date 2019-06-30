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İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu

Piknik sonrası şortlarını yıkamak için denize inen 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 30.06.2019 - 09:36..
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İstanbul Eyüpsultan'a bağla Çiftalan köyünde, Hasan Akkaya, kızı Sümeyye Akkaya (15) ve oğlu Alperen Akkaya (9) ile birlikte piknik yapmak için Çiftalan köyü sahiline gitti.

Pikniğin ardından abla Sümeyye, kardeşi Alperen ile birlikte sahile inerek şortlarını yıkamak istedi. Ancak sahildeki dev dalgalar kıyıdaki çocukları yuttu.

İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu

Baba Hasan Akkaya, çocuklarını bulamaması üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

DEV DALGALARIN YUTTUĞU 2 ÇOCUK ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dev dalgaların olduğu denize girerek yaptıkları çalışmada, ilk olarak Alperen Akkaya’yı buldu. Hareketsiz bir şekilde denizden çıkartılan 9 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu

AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden tim, Sümeyye Akkaya’nın bir süre sonra cansız bedenini denizden çıkarttı. Ölen çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.

İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu

İstanbul’da denizde şortunu yıkayan 2 çocuk boğuldu

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