İstanbul Kartal'da Adalar iskelesi civarında, 40 yaşlarında olduğu sanılan bir erkek cesedi bulundu.

Denizde bir ceset olduğunu görenler, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi Kartal iskelesine çıkardı.

İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı incelemelerde, herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı.

Kimliği belirsiz kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı VİDEO





"DENİZDE CESET OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayı gören Yusuf Kılıç, “Büyükada'dan geldiğimizde tekne kıyıya yaklaşamadı. Neden yaklaşamadığını sorduğumuzda kaptan denizde ceset olduğunu söyledi. Baktığımızda motorun altına vurmuştu. Polis ekiplerine haber verdik. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik geldi.” dedi.



