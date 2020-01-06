İstanbul'da denize düşen köpeği itfaiye kurtardı

İstanbul Beşiktaş'taki beebk sahilde denize düşen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ikplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye ekipleri köpeğin olduğu yerde deniz suyu olduğunu görünce durumu İtfaiye Su Altı/Üstü Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerini çağırdı.

Beşiktaş'ta denize düşen köpeği itfaiye kurtardı VİDEO

İPLE BAĞLANIP KURTARILDI

Bunun üzerine köpeğin olduğu yere ulaşan bir itfaiye ekibi, yardım bekleyen köpeği beline bağladığı iple kendine doğru çekti. Önce bir kurtarma botuna alınan köpek daha sonra kıyıda bekleyen ekipler tarafından yukarı çıkarıldı.

Bir süre bekleyen köpek daha sonra gözlerden kayboldu



