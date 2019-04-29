İstanbul’da denize girebileceğin yerler

Aybüke SENGİR/ [email protected]
Bu listeyi neden yaptık? Çeşme’de Bodrum’daki, Kaş’taki arkadaşından eksik kalma diye. Sıcaklar kendini göstermişken, İstanbul’dan uzaklaşmadan nerede denize girebilirim dediğinizi duyar gibiyim. İstanbul’dayım ama keyfimden geri kalmam, şezlonga uzanıp güneşlenmek istiyorum” diyorsanız bu listeyi sizin için yaptık. Mavi bayraklara sahip olmasalar da en kullanışlı plajlar karşınızda!
İSTANBUL‘DA DENİZE GİRİLECEK YERLER VE TEMİZ PLAJLAR
Florya Güneş Plajı
Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
Rumeli Kavağı Plajı
Büyükçekmece Halk Plajı
Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
Caddebostan Plajı Büyük Klüp Arkası
Büyükçekmece Çocuk Sahili
Tarabya Plajı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
Rumeli Feneri Koyu
Yeniköy Sahili Otel Önü
Anadolu Yakası
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
Dodo Beach Clup Önü
Suadiye Plajı
Tuzla Belediyesi Halk Plajı
Marmarados Sitesi Önü
ADALARDA DENİZE GİRİLECEK PLAJLAR
Kınalıada Su Sporları Klübü Önü
Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü
Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü
Kınalıada Ülker Restaurant Önü
Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü
Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü
Büyükada Nakıbey Plajı Önü
Büyükada Yörükali Plajı Önü
Büyükada Seferoğlu Tesisleri Önü
Büyükada Su Sporları Kulübü Önü
ANADOLU YAKASI’NDA OTURANLAR İÇİN BİR NUMARA: ŞİLE
İstanbul Avrupa yakasında oturanların ulaşım rahatlığı açısından Kilyos’u tercih ettiği gibi Anadolu yakasında oturanlar da aynı sebepten ötürü Şile plajlarını tercih ediyor. Kilyos gibi Şile de kimi zaman berrak ve çarşaf gibi olan kimi zaman da dalgalarla eğlenme imkanı sunan denizi ile İstanbulluları hafta sonları günübirlik de olsa deniz keyfi için kendine çekiyor. Şile’deki plajlar dendiğinde ilk olarak Uzunkum Plajı, Ayazma Plajı, Ağlayankaya Plajı ve Kumbaba Plajı’nı sıralayabiliriz.
AVRUPA YAKASI’NDA OTURANLAR İÇİN BİR NUMARA: KİLYOS
Avrupa yakasının Karadeniz’e açıldığı yer, plajlar listemizin ikincisi Kilyos. Kilyos, İstanbul’a olan mesafesi sebebiyle, hafta sonu denize girmek isteyen İstanbullular özellikle Avrupa yakasındakiler için ilk akla gelen yer. Ayrıca bazı günler denizanası bulundurması haricinde tertemizdir. Kilyos plajları dendiğinde ilk akla gelenler; Babylon Kilyos, Uzunya Beach, Suma Beach ve Burç Beach oluyor.
EGE GÖRÜNTÜSÜNDE RİVA PLAJLARI
İstanbul’da Anadolu yakasında oturanlar ve Avrupa yakasında 2. köprü civarındaki semtlerde oturanlar için en kısa sürede ulaşılabilecek plaj, Riva. Tüm Karadeniz sahilleri gibi deniz dalgalı günlerde bulanık olsa da durgun günlerde güzellik olarak Ege’yi Akdeniz’i aratmıyor.
BÜYÜKADA PLAJLARI
İstanbul’da denize girilecek yerler ve plajlar listemizin dördüncüsü İstanbul’a bir vapur mesafesindeki Büyükada’ya Avrupa Yakası’nda oturanlar Beşiktaş ve Kabataş’tan, Anadolu Yakası’nda oturanlar ise Bostancı ya da Kadıköy’den kalkan vapurlarla ulaşabiliyor. Her mevsim şehirden kaçış için en popüler destinasyonlardan biri olan Büyükada yaz aylarında da plajları ile İstanbullulara hizmet veriyor. Yörükali Plajı, Nakibey Plajı, Prenses Koyu Plajı ve Yada Beach Club Büyükada’daki en çok sevilen plajlar.
HEYBELİADA PLAJLARI
Büyükada gibi İstanbul’a bir vapur mesafesindeki Heybeliada’ya da Avrupa Yakası’nda oturanlar Beşiktaş ve Kabataş’tan, Anadolu Yakası’nda oturanlar ise Bostancı ya da Kadıköy’den kalkan vapurlar ile ulaşabiliyor. Ada Beach Club, Aqua Green Beach Club, Alman Koyu ve Akvaryum Plajı Heybeliada’nın popüler plajları.
BURGAZADA PLAJLARI
İstanbul’a sakin bir adadan bakmak isteyenlerin tercihi olan ve Sait Fait Abasıyanık ile anılan Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada arasında kalıyor. Kızılçam ormanıyla kaplı adadaki ağaçların bir kısmı 2003 yılında çıkan bir yangında kaybedilmiş olsa da, sakinliği, çam ormanları, güzel sahili ve tarihini yansıtan ahşap evleri ile İstanbul’un en sevilen adalarından biri olarak yerini koruyor. Burgazada yaz aylarında İstanbullulara, diğer adalar gibi, bir vapur mesafesinde denize girebilme imkanı sunuyor.
KINALIADA PLAJLARI
Prens Adaları’nın en küçüğü olan Kınalıada da İstanbullulara bir vapur mesafesinde plaj ve deniz keyfi sunuyor. Kumluk Plajı, Teos Boncuk Plajı, Ülker Plajı, Ayazma Kamos Plajı ve merkezdeki İskele Plajı Kınalıada Plajları’nın başında geliyor.
CADDEBOSTAN VE SUADİYE PLAJLARI
Biri ücretli olmak üzere toplam 3 adet halk plajından oluşan Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Caddebostan Plajları İstanbul’da Anadolu yakasında Kadıköy civarında oturanlar için en kolay ulaşılabilen plaj olma özelliği taşıyor. Caddebostan Plajı’na göre daha nezih bir ortamı olan Suadiye Plajı genellikle bölge sakinleri tarafından tercih ediyor.
FLORYA PLAJLARI
İstanbul’un en eski plajlarından biri olan ve Atatürk’ün denize girerken fotoğraflarının da çekilmiş olduğu Florya Güneş Plajı ve hemen yakınındaki Florya Menekşe Plajı Avrupa yakasında, Bakırköy Florya bölgesinde yaşayan İstanbulluların tercihi oluyor. Her iki plaj da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor.
SARIYER ALTINKUM KADINLAR PLAJI
İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Rumeli Kavağı’nda bulunan Altınkum Kadınlar Plajı tamamen bayanlara ayrılmış, erkek sinek dahi giremiyor:) Plaj bünyesinde çalışan herkes, büfe çalışanları, cankurtaranlar dahil hepsi kadın. Plajın etrafı branda ile çevrili olduğu için dışarıdan da görünmüyor. Sarıyer Altınkum Plajı’nda hem plaj hem de denizin içi tamamen kum. Zaten plaj ismini altın renkli bu kumdan alıyor. Plaja yiyecek ve içecekle giriş serbest.