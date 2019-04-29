İstanbul’da denize girebileceğin yerler

Bu listeyi neden yaptık? Çeşme’de Bodrum’daki, Kaş’taki arkadaşından eksik kalma diye. Sıcaklar kendini göstermişken, İstanbul’dan uzaklaşmadan nerede denize girebilirim dediğinizi duyar gibiyim. İstanbul’dayım ama keyfimden geri kalmam, şezlonga uzanıp güneşlenmek istiyorum” diyorsanız bu listeyi sizin için yaptık. Mavi bayraklara sahip olmasalar da en kullanışlı plajlar karşınızda!

İSTANBUL‘DA DENİZE GİRİLECEK YERLER VE TEMİZ PLAJLAR

Florya Güneş Plajı

Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

Rumeli Kavağı Plajı

Büyükçekmece Halk Plajı

Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası

Caddebostan Plajı Büyük Klüp Arkası

Büyükçekmece Çocuk Sahili

Tarabya Plajı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü

Rumeli Feneri Koyu

Yeniköy Sahili Otel Önü

Anadolu Yakası

Ayazma Plajı

Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii

Dodo Beach Clup Önü

Suadiye Plajı

Tuzla Belediyesi Halk Plajı

Marmarados Sitesi Önü

ADALARDA DENİZE GİRİLECEK PLAJLAR

Kınalıada Su Sporları Klübü Önü

Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü

Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü

Kınalıada Ülker Restaurant Önü

Burgazada Su Sporları Kulübü Önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü

Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü

Büyükada Nakıbey Plajı Önü

Büyükada Yörükali Plajı Önü

Büyükada Seferoğlu Tesisleri Önü

Büyükada Su Sporları Kulübü Önü

ANADOLU YAKASI’NDA OTURANLAR İÇİN BİR NUMARA: ŞİLE

İstanbul Avrupa yakasında oturanların ulaşım rahatlığı açısından Kilyos’u tercih ettiği gibi Anadolu yakasında oturanlar da aynı sebepten ötürü Şile plajlarını tercih ediyor. Kilyos gibi Şile de kimi zaman berrak ve çarşaf gibi olan kimi zaman da dalgalarla eğlenme imkanı sunan denizi ile İstanbulluları hafta sonları günübirlik de olsa deniz keyfi için kendine çekiyor. Şile’deki plajlar dendiğinde ilk olarak Uzunkum Plajı, Ayazma Plajı, Ağlayankaya Plajı ve Kumbaba Plajı’nı sıralayabiliriz.

AVRUPA YAKASI’NDA OTURANLAR İÇİN BİR NUMARA: KİLYOS

Avrupa yakasının Karadeniz’e açıldığı yer, plajlar listemizin ikincisi Kilyos. Kilyos, İstanbul’a olan mesafesi sebebiyle, hafta sonu denize girmek isteyen İstanbullular özellikle Avrupa yakasındakiler için ilk akla gelen yer. Ayrıca bazı günler denizanası bulundurması haricinde tertemizdir. Kilyos plajları dendiğinde ilk akla gelenler; Babylon Kilyos, Uzunya Beach, Suma Beach ve Burç Beach oluyor.

EGE GÖRÜNTÜSÜNDE RİVA PLAJLARI

İstanbul’da Anadolu yakasında oturanlar ve Avrupa yakasında 2. köprü civarındaki semtlerde oturanlar için en kısa sürede ulaşılabilecek plaj, Riva. Tüm Karadeniz sahilleri gibi deniz dalgalı günlerde bulanık olsa da durgun günlerde güzellik olarak Ege’yi Akdeniz’i aratmıyor.

BÜYÜKADA PLAJLARI

İstanbul’da denize girilecek yerler ve plajlar listemizin dördüncüsü İstanbul’a bir vapur mesafesindeki Büyükada’ya Avrupa Yakası’nda oturanlar Beşiktaş ve Kabataş’tan, Anadolu Yakası’nda oturanlar ise Bostancı ya da Kadıköy’den kalkan vapurlarla ulaşabiliyor. Her mevsim şehirden kaçış için en popüler destinasyonlardan biri olan Büyükada yaz aylarında da plajları ile İstanbullulara hizmet veriyor. Yörükali Plajı, Nakibey Plajı, Prenses Koyu Plajı ve Yada Beach Club Büyükada’daki en çok sevilen plajlar.

HEYBELİADA PLAJLARI

Büyükada gibi İstanbul’a bir vapur mesafesindeki Heybeliada’ya da Avrupa Yakası’nda oturanlar Beşiktaş ve Kabataş’tan, Anadolu Yakası’nda oturanlar ise Bostancı ya da Kadıköy’den kalkan vapurlar ile ulaşabiliyor. Ada Beach Club, Aqua Green Beach Club, Alman Koyu ve Akvaryum Plajı Heybeliada’nın popüler plajları.

BURGAZADA PLAJLARI

İstanbul’a sakin bir adadan bakmak isteyenlerin tercihi olan ve Sait Fait Abasıyanık ile anılan Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada arasında kalıyor. Kızılçam ormanıyla kaplı adadaki ağaçların bir kısmı 2003 yılında çıkan bir yangında kaybedilmiş olsa da, sakinliği, çam ormanları, güzel sahili ve tarihini yansıtan ahşap evleri ile İstanbul’un en sevilen adalarından biri olarak yerini koruyor. Burgazada yaz aylarında İstanbullulara, diğer adalar gibi, bir vapur mesafesinde denize girebilme imkanı sunuyor.

KINALIADA PLAJLARI

Prens Adaları’nın en küçüğü olan Kınalıada da İstanbullulara bir vapur mesafesinde plaj ve deniz keyfi sunuyor. Kumluk Plajı, Teos Boncuk Plajı, Ülker Plajı, Ayazma Kamos Plajı ve merkezdeki İskele Plajı Kınalıada Plajları’nın başında geliyor.

CADDEBOSTAN VE SUADİYE PLAJLARI

Biri ücretli olmak üzere toplam 3 adet halk plajından oluşan Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Caddebostan Plajları İstanbul’da Anadolu yakasında Kadıköy civarında oturanlar için en kolay ulaşılabilen plaj olma özelliği taşıyor. Caddebostan Plajı’na göre daha nezih bir ortamı olan Suadiye Plajı genellikle bölge sakinleri tarafından tercih ediyor.

FLORYA PLAJLARI

İstanbul’un en eski plajlarından biri olan ve Atatürk’ün denize girerken fotoğraflarının da çekilmiş olduğu Florya Güneş Plajı ve hemen yakınındaki Florya Menekşe Plajı Avrupa yakasında, Bakırköy Florya bölgesinde yaşayan İstanbulluların tercihi oluyor. Her iki plaj da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor.

SARIYER ALTINKUM KADINLAR PLAJI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinin Rumeli Kavağı’nda bulunan Altınkum Kadınlar Plajı tamamen bayanlara ayrılmış, erkek sinek dahi giremiyor:) Plaj bünyesinde çalışan herkes, büfe çalışanları, cankurtaranlar dahil hepsi kadın. Plajın etrafı branda ile çevrili olduğu için dışarıdan da görünmüyor. Sarıyer Altınkum Plajı’nda hem plaj hem de denizin içi tamamen kum. Zaten plaj ismini altın renkli bu kumdan alıyor. Plaja yiyecek ve içecekle giriş serbest.