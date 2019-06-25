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İstanbul'da depo temizliği yapan iki işçi öldü

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde kimsayal atık su arıtma tesisine depo temizlemeye giden 2 işçi, zehirlenerek öldü.

DHA | 25.06.2019 - 11:55..
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İstanbul Başakşehir’deki sanayi sitesi yönetimi, kimyasal atıkların bulunduğu depoların temizliği için bir firmayla anlaştı.

GAZDAN ETKİLENDİLER

Olay akşamı 3 vidanjörle gelen çalışanlar, iki depoda temizlik yapmaya başladı. Depolardan birine giren Seyit Akdemir'in (26) içeride fenalaşıp bayıldığını gören arkadaşı Kadir Karaduman (34) da depoya girdi. Ancak iki işçi de gazdan etkilenerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da depo temizliği yapan iki işçi öldü

"MASKESİZ GELDİLER" İDDİASI

Sanayi sitesinde operatör olarak çalışan görgü tanığı Furkan T., polise verdiği ifadede, “Site yönetimimizin depoların temizliği için karar almasının ardından 3 vidanjörle işçiler geldi. Deponun ikisi temizledikten sonra üçüncü depoya gelindi. İşçilerden biri, merdivenin hazırlanmasını bile beklemeden bizde bulunan maskeyi takarak aşağıya indi. Yaklaşık 5 dakika sonra fenalaşıp yere yığılınca, bunu gören arkadaşı da depoya indi. O da gazdan etkilendi. İki işçiyi olay yerine çağırdığımız itfaiye çıkardı." dedi.

İstanbul'da depo temizliği yapan iki işçi öldü

Ambulans görevlileri ise yaptıkları incelemede, iki işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"KİMYASAL ATIK DEPOSU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Olaydan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen taşeron firmanın sahibinin, “Biz genelde tuvalet temizliğine gidiyoruz. Kimyasal atık olduğunu bilmiyorduk. Eğer bunu bilseydik kesinlikle göndermezdim.” dediği öğrenildi. Her iki işçinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, toprağa verildi.

İstanbul'da depo temizliği yapan iki işçi öldü

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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