İstanbul’da depo yangını korkuttu

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir hurda ve kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

YANGIN DİĞER ALANLARADA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılmış durumda bulunan hurda ve kağıt parçalarında çıkan yangın depoda bulunan diğer alanlara da sıçradı.

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Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan da görüntülendi.

Yangını gören çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Malzemelerin kağıt ve hurda araçlar olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hurdalıkta çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntüler de depo da bulunan bir çok nokta da yangının devam ettiği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor.