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İstanbul’da depo yangını korkuttu

İstanbul'da bir kağıt deposunda aniden çıkan yangın etrafa yayıldı. Yangının nedeni belirlenmedi.

İHA | 19.07.2019 - 11:48..
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İstanbul Başakşehir’de bulunan bir hurda ve kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

YANGIN DİĞER ALANLARADA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılmış durumda bulunan hurda ve kağıt parçalarında çıkan yangın depoda bulunan diğer alanlara da sıçradı.

İstanbul’da depo yangını korkuttu İZLE

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın havadan da görüntülendi.

Yangını gören çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da depo yangını korkuttu

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Malzemelerin kağıt ve hurda araçlar olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi.

İstanbul’da depo yangını korkuttu

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hurdalıkta çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntüler de depo da bulunan bir çok nokta da yangının devam ettiği ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor.

İstanbul’da depo yangını korkuttu

İstanbul’da depo yangını korkuttu

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