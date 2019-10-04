İstanbul'da deprem olacak yalanını söyleyen adama ceza

Dyson Lin isimli Tayvanlı adam, “İstanbul’da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olacağını" söyleyerek, insanların paniğe kapılmasına neden olmuştu.

6 BİN DOLAR CEZA

Dsyon Lin’in, “deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı” gerekçesiyle 6 bin dolar ceza aldığı ortaya çıktı.

JAPON DEĞİL, TAYVANLI

Taiwan Quake Forecast Institute isimli şirketin de kurucu olduğunu iddia eden Dyson Lin’e, Tayvan hükümeti tarafından bu ceza verildi. Dyson Lin’in, Twitter üzerinden kendisini Japon olarak tanıttığı, onun da yalan olduğu belirtildi.