İstanbul'da deprem oldu

Marmara Bölgesi, güne depremlerle uyandı.

ART ARDA İKİ DEPREM

AFAD'ın verilerine göre; İstanbul'da saat 11.01'de, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.30'da, Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

HASAR VE YARALI YOK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem hakkında abir açıklama yaptı. Yılmaz, "Silivri açıklarında meydana geldi. Korkulacak bir şey yok ama deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor. Hasar ve yaralı olduğuna dair henüz bir bilgi yok." dedi.

İstanbul Valiliği; "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." dedi.



