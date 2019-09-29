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İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan hasar tespit çalışmalarında, toplam 77 yapıda ağır hasar tespit edildi.

AA | 29.09.2019 - 03:19..
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26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında bugüne kadar kamu yapıları, konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

9 KAMU BİNASINDA HASAR

Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi.

Öte yandan 68 kamu yapısında incelemeler devam ediyor.

68 AĞIR HASARLI BİNA VAR

Bakanlık tarafından konut ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ise 3 bin 102 bağımsız birim incelendi.

İncelemeler neticesinde bin 987 hasarsız, 610 az hasarlı, 68 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Depremin ardından yıkık bina olmazken, 437 yapı da deprem öncesi riskli olduğu için kapsam dışı sayıldı.

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