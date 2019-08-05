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İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi yere düşürdü

Avcılar mevkisinde sinyal vermeden bir anda akaryakıt istasyonuna giren otomobil sürücüsü, kazaya neden oldu.

İHA | 05.08.2019 - 13:01..
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İstanbul E-5 karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal vermeden en soldan en sağ şeride geçerek akaryakıt istasyonuna girmek istedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERDE SÜRÜKLENDİ

O esnada otomobil sürücüsü aniden frene basınca arkasında seyreden motosikletli, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle beraber yere düşerek birkaç metre sürüklenen genç, yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olayı kask kamerasıyla kaydeden motosiklet sürücü Zafer Y., kaza geçiren sürücünün motosikletini kaldırdı.

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliye kaza yaptırdı ViDEO

"BİZİ Mİ ÖLDÜRÜCEKSİN"

O esnada otomobilin önünde seyreden ve kazadan kıl payı kurtulan başka bir motosikletli ise durum karşısında öfkeden deliye döndü. Motosikletli üstüne yürüdüğü otomobil sürücüsüne ağır küfür ve hakaretler ederek, “Bizi mi öldüreceksin?” dedi. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlenirken, taraflar ise birbirinden uzaklaştırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi yere düşürdü

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi yere düşürdü

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi yere düşürdü

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi yere düşürdü

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