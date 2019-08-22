Yakuphan Caddesi'nde yaşanan olayda kamyon sürücüsü M.T.'nin dikkatsizliği iki kişinin ölümüne neden oldu.

DİKKATSİZ KAMYON SÜRÜCÜSÜ İKİ KİŞİYİ EZDİ

Kamyon sürücüsü M.T.'nin köşeyi dönerken yolun kenarında duran motosikletliyi ezdiği kamera görüntülerinde görüldü.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ezilen iki kişiden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer şahıs hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da dikkatsiz sürücü motosikletliyi ezdi VİDEO

DİĞER ŞAHSIN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.