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İstanbul'da dikkatsiz yaya motosikletin altında kalıyordu

Motosiklet sürücüsünün yolda ilerlediği sırada, dikkatsiz kadının motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kask kamerasına yansıdı.

İHA | 16.04.2019 - 10:15..
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Üsküdar’da yol üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, bir kadının aniden önüne çıkması ile durdu.

Karşıdan karşıya geçen yayanın ise dikkatsiz halleri dikkat çekti.

"AYAĞIM GİTTİ"

Yola bakmadan karşıya geçmeye çalışan dikkatsiz kadın, motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dikkatsiz kadın kendisine hafifçe çarpan motosiklet sürücüsüne “ayağım gitti” diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ise kadına, yola bakmadan yürüdüğü için suçlu olduğunu söyledi.

İstanbul'da dikkatsiz yaya motosikletin altında kalıyordu ViDEO

KADININ EZİLMEKTEN KIL PAYI KURTULDUĞU ANLAR

Yolun karşısına dikkatsizce geçen kadını motorun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli ilerliyor, bir anda kadın önüne çıkınca duruyor ve karşı karşıya geliyorlar. Kadın ezilmekten son anda kurtuluyor.

İstanbul'da dikkatsiz yaya motosikletin altında kalıyordu

İstanbul'da dikkatsiz yaya motosikletin altında kalıyordu

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