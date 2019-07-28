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İstanbul'da dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

Eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 28.07.2019 - 19:12..
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13 Haziran günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, dün akşam 18.30 sıralarında Esenyurt'ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

"NAMUSUM İÇİN İŞLEDİM, SEVGİLİSİ VARDI"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin 'cinayeti neden işlediniz ?' sorusunda 'Namusum için işledim, sevgilisi vardı' iddiasında bulundu.

İstanbul'da dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

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