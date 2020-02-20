İstanbul'da direğe çarpan araç takla attı

İstanbul D-100 karayolu Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Haramidere mevkiinde, Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki direğe vurduktan sonra savrularak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.