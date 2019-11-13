Şehir magandaları bu kez doğum günü kutlaması bahanesiyle mega kentte terör estirdi.

Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde toplanan bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıktı.

TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Dörtlü sinyalleri yakarak ve yüksek sesli müzikler açarak konvoy halinde ilerleyen gruptaki bir maganda, trafikte “slalom” yapmaya başladı. Bir süre bu şekilde hareketler yaparak ilerleyen gençler ardından cadde üzerindeki kavşağa geldi. Otomobillerle kavşakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, trafikte terör estirdi. Araçların camlarından sarkan gençler, canlarını hiçe saydı.

İstanbul'da doğum günü magandaları ViDEO

TOZU DUMANA KATTI

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi’nde ise bir grup maganda, Kızılelma Caddesi üzerinde meşaleler yaktıktan sonra havai fişek fırlatmaya başladı. Bazı motosikletli magandalar ise patinaj çekerek, ortalığı dumana boğdu.

POLİS ONLARI ARIYOR

Gençlerden biri havai fişeği arkadaşlarına atınca korku dolu anlar da yaşandı. Bir süre daha bu şekilde korku ve paniğe neden olan şehir magandaları ardından caddeden ayrıldı. Magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis ekipleri, şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.