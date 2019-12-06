İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişileri telefonla arayarak kart borçlarının olduğu veya haklarında icra takibi başlatıldığını öne süren dolandırıcılar ile ilgili operasyon başlattı.

700 BİN TL DOLANDIRDILAR

Kendilerini avukat olarak tanıtıp 50’nin üzerinde vatandaşı haklarında icra takibi başlamakla ikna ederek, 700 bin TL dolandıran 14 kişilik şebekeye yönelik İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.