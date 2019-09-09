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İstanbul'da domuzlar caddeye indi

Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, yavrularıyla birlikte şehre inerek yiyecek aradı.

DHA | 09.09.2019 - 12:39..
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Ayazağa'da askeri bölge içerisinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, çareyi şehre inmekte buldu.

İstanbul'da domuzlar caddeye indi

VATANDAŞLAR BÖLGEYE YİYECEK BIRAKIYOR

Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvanseverler, bölgeye ekmek ve çeşitli yiyecekler bırakıyor.

İstanbul'da domuzlar caddeye indi

"EKMEKLERİ DOMUZLARA VERİYORUM"

Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum." dedi.

İstanbul'da domuzlar caddeye indi

KÖPEKLERLE DOMUZLAR KAVGA ETTİ

Bu arada, caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar, sokak köpeklerini kovaladı.

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