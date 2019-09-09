İstanbul'da domuzlar caddeye indi

Ayazağa'da askeri bölge içerisinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, çareyi şehre inmekte buldu.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE YİYECEK BIRAKIYOR

Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvanseverler, bölgeye ekmek ve çeşitli yiyecekler bırakıyor.

"EKMEKLERİ DOMUZLARA VERİYORUM"

Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum." dedi.

KÖPEKLERLE DOMUZLAR KAVGA ETTİ

Bu arada, caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar, sokak köpeklerini kovaladı.