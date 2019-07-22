İstanbul’da döner bıçaklı hırsızlık

Başakşehir’de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı.

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

LÜKS ARABADAN İNDİLER

Bir iş yerinin önüne lüks bir araçla yanaşan 6 kişi, önce bir süre iş yerini gözetledi.

Çevrede kimsenin olmadığını belirleyen hırsızlardan bir tanesi, eğilip iş yerine koşarak kapıyı açtı. İçeriye giren hırsız, kasayı almak için uğraşmaya başladı.

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HIRSIZLAR DÖNER BIÇAKLARIYLA SALDIRDI

Hırsızları fark eden iki kişi de iş yerine doğru yöneldi.

Arabada bekleyen dört hırsız, ellerinde bulunan döner bıçakları ve sopalarla araçtan inerek vatandaşları kovalamaya başladı.

Daha sonra içeride bulunan kasayı alan hırsızlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.