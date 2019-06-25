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İstanbul’da maganda drift ve makas yaptı

Kağıthane’de arkadaşlarıyla beraber otomobilde seyreden maganda, cadde ve sokaklarda defalarca drift yaptı.

İHA | 25.06.2019 - 09:14..
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İstanbul'un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi.

ARAÇLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında "drift" terörü devam ediyor. Kağıthane’de akşam saatlerinde yağış sonrası yolların boş olmasını fırsat bilen maganda trafikte yine terör estirdi. Ortabayır Mahallesi’nde arkadaşlarıyla beraber otomobile binen sürücü, semtin cadde ve sokaklardan dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

ARKADAŞLARININ DA CANINI UMURSAMADI

Park halindeki ve trafikteki araçlara aldırış etmeyen maganda, hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

GENÇ KIZ "YAPMA MELİH" DİYE ÇIĞLIK ATTI

Şehrin altını üstüne getiren maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde, araçta bulunan arkadaşlarının korkudan yüreklerinin ağza geldiği anlaşılıyor. Maganda trafikte makas atmaya başladığı esnada ise genç kız, “Yapma Melih” diyerek çığlık atıyor.

İstanbul’da maganda drift ve makas yaptı ViDEO

"İKİ MAKAS ATTIK KORKTULAR"

Dehşetin boyutunun gözler önüne serildiği olay sonrası magandanın, “iki makas attık korktular” demesi “bu kadarında pes” dedirtti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da maganda drift ve makas yaptı

İstanbul’da maganda drift ve makas yaptı

İstanbul’da maganda drift ve makas yaptı

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