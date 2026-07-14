İstanbul'da durdurulan motosiklette el yapımı bomba çıktı: 7 gözaltı

İstanbul Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Göktürk Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada, AK-47 otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ile birlikte el yapımı 2 bomba ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelinin ifadesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi.

BOMBA YAPIMINI İNTERNET VİDEOLARI İLE ÖĞRENMİŞ

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ş. ile bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.