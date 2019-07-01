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İstanbul'da elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdı

Tuzla’da araç muayene istasyonunda bir şahıs, çalışanlardan birine elektroşokla saldırdı.

İHA | 01.07.2019 - 09:46..
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İstanbul Tuzla’da geçtiğimiz günlerde araç muayene istasyonunda yaşanan olayda, bir şahıs ile araç muayene istasyonu çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

ELEKTROŞOK CİHAZIYLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine yumruklara saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şahıs, aracında bulundurduğu elektroşok cihazını yanına alarak kavga ettiği çalışanların yanına döndü. Şahıs, istasyon çalışanlarının arasına dalarak elektroşok cihazıyla saldırdı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Daha sonra olay yerinden koşarak kaçan şahsı, onlarca çalışan kovaladı. Şahıs, aracı bırakıp kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Şahsın elektroşok cihazı ile istasyon çalışanlarına saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, araç muayene istasyonu çalışanları ile şahıslar arasında kavga çıktığı, şahsılardan birinin aracından elektroşok cihazını aldığı ve çalışanlara elektroşok cihazıyla saldırdığı görülüyor.

Tuzla'da elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdı

İstanbul'da elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdı

İstanbul'da elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdı

İstanbul'da elektroşok cihazıyla görevlilere saldırdı

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