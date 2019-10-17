taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8862
Euro
6.5571
Altın
1493.07
Borsa
93382.78
Gram Altın
282.736
Bitcoin
47564.52

İstanbul'da emlak dolandırıcılarına operasyon

Kurdukları emlak ofislerinde, vatandaşları ev satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şebeke çökertildi.

DHA | 17.10.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyeti, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde birçok kişinin bazı emlakçılar tarafından dolandırılarak mağdur edildiği şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı emlak ofislerinin bir şebeke tarafından yönetildiğini belirledi.

İstanbul'da emlak dolandırıcılarına operasyon

GÜVEN VERMEK İÇİN KADIN ELEMAN

Araştırmada, şebeke elebaşının ofislere uğramadığı da belirlendi. Güven vermek için kadın eleman çalıştıran, ofis binalarına tabela astıran şebekenin hiyerarşik yapısı ortaya çıkarıldı. “Kimliği Getir, Daireyi Götür” sloganıyla reklam veren, ev alım-satımı sırasında vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Şebekenin tarla olan yerleri arsa olarak göstererek sattığı, 380 metrekare daire diyerek 150 metrekare ev sattıkları, lüks daireler göstererek bodrum kat tapusu verdikleri anlaşıldı.

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı operasyonu VİDEO

110 VATANDAŞI ÇARPTILAR

Esenyurt’ta, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy’de 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Çete tarafından dolandırılan 110 vatandaş olduğu öğrenildi. Vurgunun, yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 tapu, 40 çek-senet, 35 akllı telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müştekilerin isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

349
Ece Üner'den asker selamı

Ece Üner'den asker selamı

112
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

202
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

310
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

300
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

158
Sıla'nın Nişantaşı tarzı

Sıla'nın Nişantaşı tarzı

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir