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İstanbul'da eşinden ayrılan yazılımcı intihar etti

Bir sene önce eşinden boşanan 27 yaşındaki yazılımcı Mert Eden, pompalı tüfekle intihar ederek arkasında acılı bir aile bıraktı.

İHA | 20.10.2019 - 13:04..
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Beylikdüzü'nde bir yıldır eşinden ayrı yaşayan ve kısa süre önce boşanan yazılımcı eşinden ayrılmanın verdiği acıyı bir türlü atlatamadı ve bunalıma girdi.

POMPALI TÜFEKLE CANINA KIYDI

27 yaşındaki yazılım mühendisi, dün yakınlarında mesaj attıktan hemen sonra pompalı tüfekle intihar etti.

İstanbul'da eşinden ayrılan yazılımcı intihar etti

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Sabah kaldığı eve gelen yakınları Eden'in cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı. Polisa ve sağlık ekiplerine haber verildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Eden’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul'da eşinden ayrılan yazılımcı intihar etti

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