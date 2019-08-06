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İstanbul'da eşini öldüren zanlının iddianamesi tamamlandı

Eşini öldürüp, cansız bedenini de arabada gezdiren Eren Erdoğan için ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapsi istendi.

İHA | 06.08.2019 - 14:06..
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Bahçelievler'de boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki Fatma Erdoğan ile 23 yaşındaki Eren Erdoğan arasında, 16 Mart'ta tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Eşi Fatma Erdoğan’ı 2 el ateş ederek öldüren Eren Erdoğan hakkındaki iddianame tamamlandı.

Olay günü Eren ile Fatma Erdoğan’ın bir alışveriş merkezinde buluştuklarının aktarıldığı iddianamede, maktülün 155 polis ihbar hattı merkezini arayarak, “Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi.” şeklinde ihbarda bulunduğu da anlatıldı.

İstanbul'da eşini öldüren zanlının iddianamesi tamamlandı

POLİSİ ARADIKTAN 15 DAKİKA SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan’ın Fatma Erdoğan’ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, maktül ile sanığın olay anında Bahçelievler Yenibosna civarında oldukları, olaydan sonra sanığın maktül arabadayken Başakşehir istikametinde devam ettiği ve burada maktüle ait telefonu attığı belirtildi.

SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Eren Erdoğan, olay günü maktül ile buluştuğunu ve sinemaya gittiğini, ardından oradan ayrılıp başka bir alışveriş merkezine giderken aralarında tartışma çıktığını ve maktülü korkutmak için silahı çıkardığını söyledi.

Silahın ateş aldığını söyleyen Erdoğan, birlikte bulundukları süre zarfında maktülün polis ihbar hattını aramadığını ve 112’ye en hızlı şekilde ulaşmak için polis merkezine gittiğini iddia etti.

İstanbul'da eşini öldüren zanlının iddianamesi tamamlandı

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Eren Erdoğan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi. Eren Erdoğan, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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