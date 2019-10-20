İstanbul'da eski eş dehşeti

Adnan Kahveci Mahallesi'nde eski koca adeta kıskançlıktan dehşet saçtı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Sezgin E. kullandığı aracıyla bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in oturduğu sitenin önüne geldi. Özlem Er'in içinde olduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı otomobilin de önünü kesti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Yanında getirdiği silahını çıkaran Sezgin E., ikiliyi yanyana görünce cinnet getirdi. Sezgin E., arabada bulunan eski eşi hemşire Özlem Er ve arkadaşı doktor İbrahim Şilfeler'e kurşun yağdırdı. Daha sonra da Sezgin E., kafasına sıkarak intihar etti.

DOKTOR VE HEMŞİRE HASTANEDE YAŞAMLARINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içinde durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özlem Er'i özel bir hastaneye, çocuk doktoru olan İbrahim Şilfeler'i ise ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Özlem Er ve İbrahim Şilfeler hayatını kaybetti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı ve sitenin girişini araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olay yerinde ve araç üzerinde inceleme yaparken, çevrede güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE YEMEK YEMİŞLERDİ

Olayda hayatını kaybeden doktor İbrahim Şilfeler'in sağlık çalışanı arkadaşları ile birlikte yemek yedikten sonra hemşire arkadaşı Özlem Er'i evine bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.