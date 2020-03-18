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İstanbul'da eski eşini tabancayla yaralayan şahsa hapis

Tartıştığı eski eşini tabancayla yaralayan koca, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 18.03.2020 - 12:00..
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İstanbul Arnavutköy'de yaşadıkları tartışmanın ardından yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla yaralayan tutuksuz sanık Mehmet Kılıç'ın yargılandığı davada, karar açıklandı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kılıç'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dava, Gaziosmanpaşa 7. Asliye Mahkemesi'nden sanık Mehmet Kılıç'ın eyleminin "Öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Ağır Ceza mahkemesine gönderilmişti.

Davanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ve avukatı gelirken, müşteki Hamdan Yıldız da duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM KAFASINA SIKARDIM"

Duruşmada, tutuksuz sanık Mehmet Kılıç savunmasını yaparak, "Olay günü müşteki Hamdan ve yakınları bana hakaret etmiştir. Ben 2 veya 3 el ateş ettim. Mesafemiz 3-4 metreydi. Benim öldürme kastım yoktur. Öldürmek isteseydim kafasına ve göğüsüne sıkardım. Silah kullanmasını iyi bilirim. Askerliğimi komando olarak yaptım. Olay günü tahrik edildim. Beraatimi istiyorum." dedi.

SAVCI SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını bildirerek, sanık Mehmet Kılıç'ın eyleminin "Öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirtti.

Sanığın savunmasının ise soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydeden Cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklanmasını talep etti.

''9 SENE EVLİYDİM HEP DAYAK YİYORDUM''

Müşteki Hamdan Yıldız ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, '' 9 sene evliydim, hep dayak yiyordum, şiddet görüyordum. Ben sırtımdan ve ayaklarımdan silahla vurulduktan sonra hastanede 2 ay yattım. Daha sonra fizik tedaviye gittim.'' dedi.

''SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ''

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gizem Yıldız,  mütalaaya katıldığını belirterek, ''Sanığın cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmasını talep ederiz.'' dedi.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak sanık Mehmet Kılıç'ı ''Kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan, takdir indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Kılıç'ın ''Ateşli silahlar kanununa muhalefet'' suçundan 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilirken, mahkeme, sanık hakkındaki ateşli silahlar kanununun ilgili maddesindeki 10 ay hapis cezası kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine hükmetti.

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