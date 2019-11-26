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İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetlenen işletmelerden 4 bin 500'ünün uygunsuz bulunduğunu, 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uygulandığını duyurdu.

AA | 26.11.2019 - 07:05..
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerinin hijyen koşulları, fiziki şartları ve etlerin sıcaklıkları denetlendi.

Denetime katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca, "İşletmede çalışanların hijyen ve işletmenin hijyen durumlarını kontrol ediyoruz. Burada kırmızı etten numune aldık. Tür tayini yapacağız. At, eşek, katır ve domuz eti var mı diye bakacağız. Ayrıca mikrobiyoloji açıdan herhangi bir sorun var mı bakacağız" diye konuştu.

İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

4 BİN 500 İŞLETMEYE 26,5 MİLYON LİRA CEZA

Denetimlerin gece ve gündüz rutin olarak yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul’da 110 bin işletmede 2019 yılında 191 bin denetim yaptık. Yaklaşık 4 bin 500 işletmede uygunsuzluk tespit ettik. 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu" dedi.

İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

"EN İYİ DENETÇİ, TÜKETİCİDİR"

Vatandaşlara uygunsuz yerleri ihbar etmesi tavsiyesinde bulunan Karaca, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Eğer bir işletmede gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.

İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

İstanbul'da et denetimi: 4 bin 500 işletmeye ceza

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