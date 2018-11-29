İstanbul'da etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

İstanbul’da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar ve yağışlı hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

UÇAKLAR SARSILDI

Etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçaklar da zor anlar yaşadı. İniş için alçalan uçaklar rüzgarın etkisiyle adeta beşik gibi sallandı.

İstanbul’da etkili olan fırtına uçaklara zor anlar yaşattı İZLE



SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde uçaklar fırtına nedeniyle beşik gibi sallanıyor.