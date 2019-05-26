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İstanbul'da ev sahibi, hırsızları silahla kovaladı

Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsız, bir apartman sakini tarafından silahla kovalandı.

İHA | 26.05.2019 - 10:27..
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İstanbul Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları, polis operasyonuyla yakalandı.

Görüntülerde bir apartman sakinin silahla hırsızların peşinden koştuğu görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.'yei (21) yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.

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