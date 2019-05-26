İstanbul Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları, polis operasyonuyla yakalandı.
Görüntülerde bir apartman sakinin silahla hırsızların peşinden koştuğu görülüyor.
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.Y. (23) ve S.P.'yei (21) yakalayarak gözaltına aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri apartmanda bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor.
İstanbul'da ev sahibi hırsızları silahla kovaladı ViDEO