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İstanbul'da ev sahibine uyuşturucu verip hırsızlık yaptı

Ev sahibine uyuşturucu vererek hırsızlık yapan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 20.03.2020 - 11:15..
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İstanbul'da sosyal medya ve internet siteleri üzerinden ev arkadaşı arayan kişilerle önce iletişime geçen Oktay A., ev sahibiyle anlaştıktan sonra evlere yerleşti.

İÇECEKLERİNE UYUŞTURUCU KOYUYOR

Oktay A., ev arkadaşının güvenini kazandıktan sonra ikram ettiği içeceğin içerisine uyuşturucu madde koyarak hırsızlık yaptı.

Yaşanan olayların ardından ihbar gelmesi üzerine emniyet ekipleri, çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Oktay A., yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da ev sahibine uyuşturucu verip hırsızlık yaptı ViDEO

ZANLI TUTUKLANDI

Zanlı Oktay A.'nın, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 4 yağma, güveni kötüye kullanma, 2 kredi kartının kötüye kullanılması, 2 evden hırsızlık, yankesicilik, yaralama ve uyuşturucu vererek hırsızlık yapma olarak 12 olaydan arandığı belirlendi.

Oktay A. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da ev sahibine uyuşturucu verip hırsızlık yaptı

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