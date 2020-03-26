İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'

Ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu, alınan tedbirlerin başında "Evde kal" çağrısı oldu...

Mücadele kapsamında “Evde kal” çağrılarının yoğunlaştığı tarihler aralığında, İstanbul'da yaşayanlar incelendi.

EVDE KALANLAR

Buna göre yapılan tespitlere İstanbul’da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler;

Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli

EVDE KALMAYANLAR

En fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi;

Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

YEŞİL ALANLAR EN AZ DOLAŞANLAR

Grafikteki coğrafi dörtgenler, o konumda yaşayan insanları temsil ediyor. Yeşil renkli alanlar, göreceli olarak en az dolaşan, diğer bir ifadeyle en fazla evde kalan, koyu kırmızı alanlar ise en çok dolaşan yani en az evde kalan bölgeleri gösteriyor.