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İstanbul'da evine getirdiği sıpayı çocuğu kıskandı

Sahipsiz sıpayı bakımı için evine götüren öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 2 yaşındaki oğlunun sıpayı kıskanması üzerine onu yeniden üniversiteye götürmek zorunda kaldı.

DHA | 20.08.2019 - 16:15..
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İstanbul Avcılar'da bir hayvansever, sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için bulduğu yeni doğmuş sıpayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti.

TEDAVİSİ AKSAMASIN DİYE EVİNE GÖTÜRDÜ

Kurban, hafta sonu ve bayram tatilinin gelmesi üzerine, ‘Cıvık’ adını verdiği sıpanın tedavi ve bakımının aksamaması amacıyla onu Avcılar'daki evine götürdü.

Evine getirdiği sıpayı çocuğu kıskandı

KÜÇÜK OĞLU KISKANINCA GERİ GÖTÜRMEK ZORUNDA KALDI

Oğlunun Cıvık'ı kıskandığını söyleyen Kurban, aldıkları bu karar üzerine ‘evdeki soğuk savaşın’ ortadan kalktığını söyledi. Kurban, "Evde artık çocuk benim yüzüme de bakmıyor. Annesiyle. Cıvık varken benim yanıma gelmek istiyordu, şimdi yanıma gelmek istemiyor." dedi.

İstanbul'da evine getirdiği sıpayı çocuğu kıskandı

İstanbul'da evine getirdiği sıpayı çocuğu kıskandı

İstanbul'da evine getirdiği sıpayı çocuğu kıskandı

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