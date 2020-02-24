İstanbul'da evinin penceresinden düşen kişi öldü

İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y. adlı bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü.

Olayı fark edenlerin haber vermesiyle, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y.'nin öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı.

1.5 YILDIR AYNI DAİREDE YAŞIYORDU

Yanında valiz ve ip bulunan V.Y.'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından V.Y.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.