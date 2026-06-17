İstanbul'da evlenmek istediği kızın kardeşini ketletti

İstanbul'da evlenmek istediği kızın kardeşini öldürdü.

İstanbul’un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi’nde evlenmek istediği kızın evin önüne gelen M.D isimli 37 yaşındaki şahıs, aile ile kavga etti.

Tartışmadan bir süre sonra evin önüne motosikletle gelen şahıs, evlenmek istediği kızın 21 yaşındaki kardeşi Hazem Muhammed’i silahla sokak ortasında vurarak öldürdü.

YAŞA DIŞI YOLLARLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay sonrası M.D. isimli şahıs, olay yerinden ayrıldı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda; kasten öldürme olayının şüphelisi olan şahsın, İstanbul ilinden çıkış yaptığı ve yasa dışı yollarla ülkesi olan Suriye’ye geçiş yapabileceği bilgisi alındı.

SINIRDA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde araç, Cilvegözü Sınır Kapısı yolu üzerinde Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Araç içerisindeki şahıslar incelendiğinde; M.D.'nin araç içerisinde olmadığı ve araç sürücüsünün M.S. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasında M.D.'nin araçtan indiği belirlendi ve bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.