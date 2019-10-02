İstanbul'da falçata cinayeti

Eyüpsultan'da 4 katlı binanın giriş katında oturan evli çift Özgür Yılmaz Ecim ile Kadriye Ecim, 2 gün önce henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

EŞİNİ FALÇATAYLA ÖLDÜRDÜ

Kavganın büyümesiyle Özgür Ecim, eşi Kadriye Ecim’i falçata ile ağır yaraladı. Yaralı kadın bir süre sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası kimseye haber vermeyen Özgür Ecim 3 çocuğunu da alarak evden uzaklaştı.

"BEN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM" DEYİP TESLİM OLDU

Özgür Ecrim gece saatlerinde polisi aradı. "Ben eşimi öldürdüm." diyen Ecrim, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

EKİPLER EVDE CESETLE KARŞILAŞTI

İhbar sonrası olay yerine giden polis ekipleri evde cesetle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇOCUKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan ailenin 3 çocuğu polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.