İstanbul'da fatura ödeme merkezi vatandaşı dolandırdı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir fatura ödeme merkezi, vatandaşların yaptıkları ödemelerle kaçtı.

MERKEZ EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Maltepe’de bir mahallede bulunan fatura ödeme merkezi, yaklaşık 1 ay kadar önce el değiştirerek başkası tarafından devralındı. Faturalarını ödemek için merkezin yolunu tutan vatandaşlar, ödeme yaptıktan bir süre sonra hayatlarının şokunu yaşadılar.

ORTADAN KAYBOLDU

Fatura ödeme merkezinin yeni sahibi, iddiaya göre, onlarca vatandaşın fatura ödemek için verdiği paraları alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlar, fatura ödeme merkezine gittilerse de merkezin kapalı olduğunu gördüler. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu. Vatandaşlar şimdi dolandırıcının bir an önce yakalanmasını istiyor.

BÜTÜN MAHALLE MAĞDUR

Fatura ödeme merkezine para ödeyerek mağdur olan mahalle sakinlerinden Hasan Sayar, "Vatandaşların gelmesinden huylandık. Biz de baktırdık, kontrol ettirdik. Baktık ki faturalarımız ödenmemiş. Ben ve bütün mahalle mağduruz. Tanımıyorduk kendilerini, yeni devralmışlardı 1 ay önce. Eskisi dürüsttü, güvenilirdi. 400 lira, 6 tane fatura yatırdım." dedi.

Bir başka mahalle sakini olan Meryem Yılmaz ise, "Öğrendikten sonra PTT'ye gittim. Tekrar yatırmak zorunda kaldım. Büyük söylemeyeyim bir daha böyle insanlara para yatırmayı istemiyorum. 200 liraya yakın para yatırmıştım." diye konuştu.

Faturalarının yatırılmadığını öğrenen bir mahalle sakini, şikayetçi olduğunu belirterek, "250 lira yatırdım. Benim emeklim yok, bir şeyim yok, bir yerden gelirim yok. Ben bile dolandırıldım." ifadesini kullandı.