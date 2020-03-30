İstanbul'da toplu ulaşım araçları koronavirüsle mücadele kapsamında yüzde 50 yolcu sınırlamasıyla çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle başlayan uygulama polis ekipleri tarafından denetleniyor.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim ViDEO
FAZLA YOLCU TAŞIYAN ŞOFÖRLERE CEZA
Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.
Kurallara uymayan sürücülere fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.