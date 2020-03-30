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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verilirken, bu kurala uymayan şoförlere ceza uygulandı.

İHA | 30.03.2020 - 11:37..
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İstanbul'da toplu ulaşım araçları koronavirüsle mücadele kapsamında yüzde 50 yolcu sınırlamasıyla çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle başlayan uygulama polis ekipleri tarafından denetleniyor.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim ViDEO

FAZLA YOLCU TAŞIYAN ŞOFÖRLERE CEZA

Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Kurallara uymayan sürücülere fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

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