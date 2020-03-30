İngiltere'de iki Müslüman doktor için cenaze namazı

1 Kulüpleri bekleyen ödemeler Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri de maddi yönden bir hayli etkiledi. Kalan 4 aylık süreçte maaşları ödemek zorunda olan 4 büyükleri bekleyen toplam tutar: 66 milyon euro.

2 İstanbul'da toplu taşıma araçlarına sıkı denetim Virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verilirken, bu kurala uymayan şoförlere ceza uygulandı.

3 İran'da 3 günlük bir bebekte koronavirüs tespit edildi Bebeğin annesinde koronavirüs belirtisi olmadığı aktarılırken, daha önce korona testi pozitif çıkan biri 4, diğeri 14 günlük iki bebeğin tedavilerinin ardından iyileştiği duyuruldu.

4 Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi El yapımı patlayıcılar, PKK/YPG'li teröristlerce sivillerin yoğun kullandığı yol üzerine tuzaklandı.

5 Kısa çalışma ödeneğine düzenleme Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın, 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu bildirdi.

6 Aydın'da polis memuru yüksek ateşten hayatını kaybetti 49 yaşındaki polis memuruna yapılan koronavirüs testinin, negatif çıktığı öğrenildi.