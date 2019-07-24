İstanbul'da feci şekilde dövülen kişi yatağında öldü

İstanbul Mecidiyeköy'de Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Polis mağdurun son kaldığı eve gittiğinde, onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin, feci şekilde darbedildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bolbaatar Tserennamıd'ın, ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C. (43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, kan izlerine rastlamıştı. O kan izlerinin bulunduğu bazı noktaların temizlendiği de anlaşılmıştı.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ OLAYIN DETAYLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ KORKUSUYLA HASTANEYE GİTMEDİ, ÖLDÜ

Şüphelilerin, dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları, feci şekilde dövüldükten sonra ağır yaralanan ve sonrasında da iki gün boyunca o halde kalan Bolbaatar Tserennamıd'in sınır dışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun, iki gün sonra "Kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRİ KADIN 6 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B.(26), hamile olduğu belirtilen kız arkadaşı Mandukhan E.(28), Tesenun B.(30), Jambajamts M.(28), Baabankau A.(24), Khundermankh C.'yi (18) gözaltına aldı.

DÖVDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini, onu dövdüklerini itiraf ettiler. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.