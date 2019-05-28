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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 74 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 08:23..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA YÜKSEK RÜTBELİLER DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.

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