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İstanbul'da FETÖ soruşturmasında 54 gözaltı kararı

FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 26.11.2019 - 10:11..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, savcılık 2'si sivil imam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, eş zamanlı olarak 17 ilde başlattığı operasyonda, şu ana kadar 28 şüpheliyi yakaladığı öğrenildi.

Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç), 4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli), 4'ünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyor. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.

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