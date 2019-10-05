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İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy’de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildi

İHA | 05.10.2019 - 07:41..
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, birçok noktada su birikintilerine sebep oldu.

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Yağmur ve rüzgar sebebiyle de bazı noktalarda ağaçlar köklerinden ve gövdelerinden savrularak yola düştü. Ağaçların düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bakırköy’de ise Sultançiftliği ve İncirli Caddesi civarında devrilen ağaçlar yolları ve apartman önlerini kapattı.

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

ÜMRANİYE'DE BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

Esenkent Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"

Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

İstanbul’da fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

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