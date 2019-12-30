İstanbul'da fırtına: Ağaç yayaların üzerine devrildi

İstanbul'da gün geçtikçe kendini hissettiren soğuk ve yağışlı hava, gün itibariyle fırtınaya dönüştü. Şehrin birçok ilçesinde şiddetli rüzgar, tehlikeye neden oluyor.

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne devrildi VİDEO

AĞAÇ YAYALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı.

Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TAKSİM'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi, yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

OKMEYDANI'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı, 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin, ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

ÜMRANİYE'DE FIRTINA AĞACI SÖKTÜ

Ümraniye’de şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmazken, ağaç itfaiye tarafından testere ile kesilerek yoldan kaldırıldı.

OKULUN ÇATISI UÇTU

Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulu’nun çatısının bir kısmı da rüzgar nedeniyle uçtu. Olayda can kaybı yaşanmadı.





















