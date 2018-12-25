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İstanbul’da fırtına etkisini sürdüyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, gece de devam etti.

İHA | 25.12.2018 - 05:55..
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Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

İstanbul’da fırtına etkisini sürdüyor

Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

İstanbul'da fırtınalı gece VİDEO

İstanbul’da fırtına etkisini sürdüyor

DALGALAR DALGAKIRANIN BOYUNU AŞTI

Üsküdar sahilde dalgalar dalgakıranların boyunu aştı. Şiddetli fırtınanın, bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul'da şiddetli yağış VİDEO



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