İstanbul’da fırtına etkisini sürdüyor

Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

İstanbul'da fırtınalı gece VİDEO



DALGALAR DALGAKIRANIN BOYUNU AŞTI

Üsküdar sahilde dalgalar dalgakıranların boyunu aştı. Şiddetli fırtınanın, bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.





İstanbul'da şiddetli yağış VİDEO