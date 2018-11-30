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İstanbul’da fırtına gece boyu sürdü

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına kıyı kesimlerinde daha etkili olurken Kadıköy’de bir araç minibüsün üzerine devrildi.

İHA | 30.11.2018 - 09:06..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul’da etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti.

DALGALAR DALGAKIRAN BOYUNU AŞTI

Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu. Yer yer bazı dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görüldü.

VATANDAŞLAR ATEŞ YAKARAK ISINDI

Fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ateş yakarak ısındı. Üsküdar sahilde bazı vatandaşlar ise manzarayı seyretti.

İstanbul’da fırtına gece boyu sürdü

AĞAÇ PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, 23.30 saatlerinde Kadıköy Bostancı Mahallesi Emanet Sokak üzerinde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın otoparkında park halinde bulunan 34 LAB 253 plakalı minibüsün üzerine fırtınanın etkisi ile ağaç devrildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli testere ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından minibüsün üstüne devrilen ağacı keserek kaldırdı.

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