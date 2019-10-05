İstanbul'da gece fırtına etkili olacak

İstanbul'da bir haftadır duyurusu yapılan fırtına ve yağış, dün gece itibarıyla kendini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıda bulunduğu gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına; özellikle Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili oldu. Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da kendini hissettiren şiddetli yağmur ve rüzgar, gece boyunca sürdü.

Çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Ani yağmur nedeniyle 28 evi su bastı ve 1 araç zarar gördü.

ÇATI PARÇALARI SOKAKLARDAN TEMİZLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve yol bakım ekipleriyle olaylara müdahale etti. AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında su basan evlerdeki su tahliye edildi, devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı ve uçan çatıların parçaları cadde ve sokaklardan temizlendi. Sabah saatlerinde İstanbul'da, kapalı yol ve tehlike arz eden bir durum kalmadı.

İstanbul’da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu VİDEO

PAZARTESİ GÜNÜNDEN SONRA DÜZELİYOR

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağışın, akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması ve yarın da sürmesi bekleniyor. Yağışlı havanın, 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren kenti terk etmesi ve hava sıcaklıklarının gelecek hafta gece 14-16 derece, gündüz 19-23 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL AYDINLANDI

Öte yandan, İstanbul’da yağmura şimşek ve yıldırım eşlik etti. İstanbul’da saat 01.20’den saat 03.44’e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinde bu sabah saatlerine kadar ise yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldüğü öğrenildi.