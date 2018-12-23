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İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

Gece kulübünde taşkınlık çıkartan bir grup, güvenlik görevlileri tarafından dışarı atılınca yarım saat sonra ellerinde silahlarla dönerek 5 kişiyi yaraladılar.

İHA | 23.12.2018 - 08:50..
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03.30 saatlerinde, Ataşehir, Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübüne eğlenmek için gelen  grup, gece kulübünde taşkınlık çıkardı.

YARIM SAAT SONRA SİLAHLA DÖNDÜLER

Taşkınlık çıkaran grubu gece kulübünün güvenlik görevlileri dışarı çıkarttı. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile tartışan grup, gece kulübünden ayrıldı.
Yarım saat sonra geri döndüler
Yarım saat sonra gece kulübüne geri dönen grup, ellerinde ki silahlar ile gece kulübüne doğru rastgele ateş etmeye başladı. Ateş eden grup, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

KURŞUNLAR 5 KİŞİYE İSABET ETTİ

Silahlı saldırı sonrası, kurşunlar 5 kişiye isabet ederken olay yerinde bulunan araçlara ve gece kulübüne de isabet etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik alınmasının ardından , olay yeri inceleme ekipleri gece kulübü ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

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