İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da yapılan itirazlardan sonra birçok sandıkta oylar yeniden sayılıyor.

YÜZDE 97.2 TAMAM

Buna göre; İstanbul'da şu ana kadar oyların yüzde 97.2'si sayıldı. Yeniden sayılan sayımda Esenyurt'ta 10, Avcılar'da ise 827 sandık kaldı.

YSK'NIN KARARI BEKLENİYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili karar vermesi bekleniyor. AK Parti'nin usülsüz seçmen kaydı nedeniyle yaptığı itiraza YSK olumlu cevap verirse; Büyükçekmece'de seçimler yenilenecek.

SON GÜN 13 NİSAN

Öte yandan YSK'ya itiraz başvurusu bugün saat 17'de sonra erecek. İtirazları değerlendirecek 13 Nisan'a kadar kararını açıklayacak.