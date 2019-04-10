taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6844
Euro
6.4069
Altın
1301.775
Borsa
97237.72
Gram Altın
238.039

İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'da geçersiz oyların sayımında 837 sandık kaldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da yapılan itirazlardan sonra birçok sandıkta oylar yeniden sayılıyor.

YÜZDE 97.2 TAMAM

Buna göre; İstanbul'da şu ana kadar oyların yüzde 97.2'si sayıldı. Yeniden sayılan sayımda Esenyurt'ta 10, Avcılar'da ise 827 sandık kaldı.

YSK'NIN KARARI BEKLENİYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün AK Parti'nin Büyükçekmece için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili karar vermesi bekleniyor. AK Parti'nin usülsüz seçmen kaydı nedeniyle yaptığı itiraza YSK olumlu cevap verirse; Büyükçekmece'de seçimler yenilenecek.

SON GÜN 13 NİSAN

Öte yandan YSK'ya itiraz başvurusu bugün saat 17'de sonra erecek. İtirazları değerlendirecek 13 Nisan'a kadar kararını açıklayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

657
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

137
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

669
Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

563
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

399
Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

52
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir