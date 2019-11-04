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İstanbul'da gerçekleşen operasyonda 70 göçmen yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın, göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız devam ediyor.

İHA | 04.11.2019 - 09:27..
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Yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin,  Edirne'den Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan jandarma ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda kaçakçıların kullandığı minibüsü tespit etti.

MİBİNÜBÜS TAKİBE ALINDI

Takibe alınan minibüsün sık sık Eyüpsultan'da bir adrese gittiği belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, söz konusu adresin göçmenlerin yurt dışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı “Şok Evi” olduğunu tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hem minibüse, hem de şok evine ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Ekipler ile kaçakçılar arasında otoyolda süren kovalamacının ardından kaçak göçmenleri taşıyan minibüs durduruldurken, aracın içinden 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktığı belirtildi.

''ŞOK EVİ'' NE BASKIN

Evde yapılan aramalarda, odalarında, kanepe altlarında, mutfak dolaplarında  ve çatıda saklanmış vaziyette 30’u Pakistan 28’i Bangladeş uyruklu kaçak göçmen ile aralarında çete liderinin de bulunduğu 6 organizatör yakalandı.

İstanbul'da gerçekleşen operasyonda 70 göçmen yakalandı

PARA KARŞILIĞINDA UMUT SATMIŞLAR

Yakalanan insan tacirlerinin üzerinden para alışverişi yaptıkları belirtildi. Evde yapılan aramalarda aynı zamanda çeşitli resmi kurumlara ait sahte yol/izin belgeleri, uluslararası koruma belgeleri, 30 adet cep telefonu ile sim kartları ile 1 adet şişme bot ve bu bota ait 2 adet kürek ile 1 adet şişirme pompası ele geçirildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Kişi başı 2000 euroya, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 70 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

70 göçmen ve 6 organizatöre toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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