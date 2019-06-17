İstanbul'da görevli jandarma uzman çavuş kalbine yenildi

İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

KEPSUT'TA HÜZÜN VAR

Askerlik görevini yaptığı İstanbul'da kalp krizi geçiren Ferhat Gür'ün ölümü memleketi Balıkesir'in Kepsut ilçesini hüzne boğdu. Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, İstanbul'da birliğinde yapılan askeri törenin arkasından Kepsut'un Nusret Kırsal Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ

Ferhat Gür’ün cenaze törenine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, askerî ve mülkî yetkililer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Kepsutlu hemşehrisi katıldı.