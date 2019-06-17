taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8718
Euro
6.5989
Altın
1340.91
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.145

İstanbul'da görevli jandarma uzman çavuş kalbine yenildi

Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybederken, memleketi Balıkesir'in Kepsut ilçesinde toprağa verildi.

İHA | 17.06.2019 - 19:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

KEPSUT'TA HÜZÜN VAR

Askerlik görevini yaptığı İstanbul'da kalp krizi geçiren Ferhat Gür'ün ölümü memleketi Balıkesir'in Kepsut ilçesini hüzne boğdu. Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, İstanbul'da birliğinde yapılan askeri törenin arkasından Kepsut'un Nusret Kırsal Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul'da görevli jandarma uzman çavuş kalbine yenildi

CENAZE TÖRENİ

Ferhat Gür’ün cenaze törenine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, askerî ve mülkî yetkililer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Kepsutlu hemşehrisi katıldı.

İstanbul'da görevli jandarma uzman çavuş kalbine yenildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

284
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

592
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

493
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

413
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

355
Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

371
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

383
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir